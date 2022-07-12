Суперлуние 13 июля: какие прогнозы делают астрологи для знаков зодиака

В среду людям предстоит ощутить на себе мощное влияние Луны, которая значительно приблизится к Земле. Астрологи составили гороскопы для всех знаков зодиака на этот период.

Луна будет в Козероге, это символизирует практичность, расчетливость, жесткость решений. Никакой нежности и любви, взамен - холод, одиночество, месть.

Овен захочет перемен в жизни. Он сможет завоевать авторитет и развить идеи для приближения к заветным целям. Главный девиз - ставить цели и добиваться.

Телец не должен менять образ жизни, ему нужно найти выгодные пути для продвижения к цели. Это будет не быстро, но в конце ждут успех в амурных делах и обладание властью. Не нужно пренебрегать чужим мнением.

Для Близнецов наступит период разнообразия. Их увлекает буквально все: работа, знакомства, отдых, гаджеты. Лучше отказаться от лишних трат и стараться иметь презентабельный вид.

Рак входит в фазу эмоциональной нестабильности, что стимулирует воображение и творчество. Благодаря возросшей харизме появится возможность влиять на важных людей. Ракам надо постараться перешагнуть через свои давнишние страхи.

Лев пожелает уединиться в кругу семьи. Ему нужно сейчас побыть одному и разобраться в своих проблемах, все обдумать. Люди рядом будут желать общения, но у Львов не будет никакого желания доверять им.

У Дев период логических изысканий и усиленной заботы о близких. Если сделать правильные расчеты и тщательно обдумывать свои действия, можно успешно влиять на окружающих. А вот излишней критикой оппонентов лучше не увлекаться.

Весы подводят итоги финансовых операций, делают выводы относительно успехов в накоплении сбережений. Увеличить доходы поможет новый партнер. Следует согласиться на разумные траты, не зацикливаясь на накопительстве.

Скорпионы будут выстраивать новые отношения с друзьями и близкими людьми. Не нужно строить больших планов, лучше удержать синицу в руке, чем гоняться за журавлем в небе. Не следует увлекаться фантазиями и сказочными мечтами, чтобы не вызвать у окружающих насмешки в свой адрес.

Стрелец окунется в бурный отдых, появится желание развивать бизнес, улучшить жилищные условия. Он жаждет простора, свободы, легкости. Есть смысл задуматься о хорошем будущем для своих детей.

Козероги чувствуют себя ущемленными - их недооценивают в семье, будет желание показать, кто в доме хозяин. Новый период в жизни, когда есть шанс затеять успешный финансовый проект или сменить работу. Нужно стремиться достичь равновесия между внутренним миром и окружающей средой.

Водолей наконец обретет долгожданную внутреннюю гармонию, хаос последнего месяца преобразуется в слаженную схему и четкий порядок. Но для этого нужна самодисциплина. Преобладают творческие порывы, проснутся лидерские качества. Однако не стоит увлекаться, излишки самолюбия могут обернуться одиночеством.

Рыбы купаются в домашнем уюте и комфорте, оставляя денежные проблемы на втором плане. Деловые отношения с коллегами надо строить с оглядкой на психологические аспекты. Духовность, граничащая с фанатизмом, не лучшая линия поведения для Рыб в этом периоде жизни.