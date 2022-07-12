Врачи оценивают состояние здоровья Николая Дроздова: во время съемок телеведущий потерял сознание

На съемочной площадке в Москве известный ученый-зоолог потерял сознание. По информации газеты "Известия", Николай Дроздова сейчас осматривают медики.

Телеведущий участвовал в съемках подкаста в Москве, недалеко от Останкино, когда его состояние резко ухудшилось.

Как рассказала Ксения Собчак в Телеграмме, Николай Дроздов какое-то время был без сознания. Когда на место происшествия приехала скорая помощь, он уже пришел в себя.

В первом месяце лета любимый многими телеведущий отпраздновал очередную круглую дату - ему исполнилось 85 лет.

Юбилей Николай Дроздов провел в домашней обстановке и в разговоре с журналистами отметил тогда, что чувствует себя хорошо.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

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