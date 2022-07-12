Станислав Садальский прокомментировал давнишнюю разборку Киркорова и Шевчука: "Как можно бить Пушкина..."
Киркоров похвастался, что "дал в морду" Шевчуку, рассказав о своей старой размолвке с лидером "ДДТ". На эти слова Актер Садальский ответил резкой критикой поведения поп-короля, поставив на одну доску Юрия Шевчука и Иисуса Христа.
Как-то раз Юрий Шевчук и Филипп Киркоров крупно поссорились. История случилась давно. Лидер группы "ДДТ" обвинил звезду эстрады в выступлениях под фонограмму.
Далее последовала случайная встреча в баре, где Шевчук наговорил гадостей Киркорову, за что тот ему "дал в морду".
Ф. Киркоров:
"Сидел в кресле в баре, когда он подошел и сказал некую гадость. Я отвесил пинка и он отлетел в барную стойку"
История всплыла в телешоу "Осторожно: Собчак!", на рассказ Киркорова о давнишней драке возмущенно отреагировал Станислав Садальский в своем телеграмм-канале:
«Прости его Юра — не ведает, что творит! „Не ведают, что творят“, — этими словами Христос перед самым распятием заступался перед Богом-Отцом за своих мучителей. Как можно бить Пушкина, Бродского, Галича, да еще гордится этим? Печально, куда же мы катимся?»
Опубликовано: Храмова Оксана
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