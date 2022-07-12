Станислав Садальский прокомментировал давнишнюю разборку Киркорова и Шевчука: "Как можно бить Пушкина..."

Киркоров похвастался, что "дал в морду" Шевчуку, рассказав о своей старой размолвке с лидером "ДДТ". На эти слова Актер Садальский ответил резкой критикой поведения поп-короля, поставив на одну доску Юрия Шевчука и Иисуса Христа.

Как-то раз Юрий Шевчук и Филипп Киркоров крупно поссорились. История случилась давно. Лидер группы "ДДТ" обвинил звезду эстрады в выступлениях под фонограмму.

Далее последовала случайная встреча в баре, где Шевчук наговорил гадостей Киркорову, за что тот ему "дал в морду".

Ф. Киркоров:

"Сидел в кресле в баре, когда он подошел и сказал некую гадость. Я отвесил пинка и он отлетел в барную стойку"

История всплыла в телешоу "Осторожно: Собчак!", на рассказ Киркорова о давнишней драке возмущенно отреагировал Станислав Садальский в своем телеграмм-канале: