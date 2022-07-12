Меган Маркл закатила скандал принцу Гарри из-за его неверности
Она нашла в телефоне мужа СМС-ку от другой женщины, где принц договаривался с абонентом о встрече.
Как сообщает Рамблер, близкий к королевской семье Британии источник рассказал о большой ссоре между Меган и Гарри.
По его данным, Меган Маркл нашла в телефоне мужа Гарри эсэмэски от другой женщины. Принц Гарри в переписке договаривается о встрече: мол, «увидимся позже».
Герцогиня Сассекская после увиденного закатила принцу скандал. Источник считает, что она не хочет, чтобы эта история вышла наружу.
Меган Маркл и принц Гарри два года назад переехали жить из Англии в США.
Внуку королевы трудно дается жизнь в другой стране, он тоскует вдали от родных и друзей, а также по привычному образу жизни.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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