Организация объединенных наций осудила обстрелы Новой Каховке украинскими войсками.

Сегодня ночью Вооруженные силы Украины обстреляли знаменитый город Новая Каховка. По официальной информации ВСУ огонь велся лишь по складу боеприпасов.

По российской же информации под обстрел попал склад селитры, а также завод по производству оборудования для гидроэлектростанций.

При этом, отмечают российские СМИ, данный завод поставлял продукцию покупателям со всего мира. На складе селитры взрывы продолжаются и по сей день.

В результате обстрела пострадали десятки гражданских зданий, а также погибли мирные граждане. Десятки человек получили ранения, а скончались 6 человек.

Организация объединенных нация осудила обстрелы гражданских построек и гибель мирного населения.

"ООН выступает против обстрелов гражданской инфраструктуры на Украине", - об этом заявил представитель генсека ООН Фархан Хак.