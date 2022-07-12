Джонни Депп выпускает новый альбом, где есть песни, посвященные разводу с Эмбер Херд
Альбом увидит свет 15 июля, артист называет в нем свою бывшую жену "собакой" и намекает, что не будет делиться с ней деньгами.
Совместный альбом с гитаристом Джеффом Беком выпускает голливудский актер Джонни Депп. По даннм СМИ, он выйдет 15 июля.
Туда среди прочих вошли песни, где звезда упоминает экс-жену Эмбер Херд, с которой они недавно скандально развелись.
Как сообщает Сплетник.ру со ссылкой на The Sunday Times, в одной из песен артист называет свою бывшую супругу "собакой".
В частности, там есть такие слова: "Ты сидишь как собака с семилетним зудом", где Джонни, предположительно, намекает, что они с Эмбер поженились семь лет назад.
В другой песне есть слова: "Если бы у меня была монета, то она бы не дошла до твоей руки". Журналисты считают, что тем самым Депп намекает, что не намерен делиться с бывшей своими деньгами.
К слову, это идет вразрез с утверждениями адвокатов, будто артист готов отказаться от назначенной ему судом денежной компенсации.
В конце мая был завершен суд о клевете, победу в котором одержал Джонни Депп. Эмбер Херд по решению суда обязана выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Зеленский вызвал посла Канады из-за поставки турбины для «Северного потока -1»
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать дружбу с Путиным из-за спецоперации
ТНТ запускает новое реалити-шоу о любви
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777