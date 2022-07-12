Джонни Депп выпускает новый альбом, где есть песни, посвященные разводу с Эмбер Херд

Альбом увидит свет 15 июля, артист называет в нем свою бывшую жену "собакой" и намекает, что не будет делиться с ней деньгами.

Совместный альбом с гитаристом Джеффом Беком выпускает голливудский актер Джонни Депп. По даннм СМИ, он выйдет 15 июля.

Туда среди прочих вошли песни, где звезда упоминает экс-жену Эмбер Херд, с которой они недавно скандально развелись.

Как сообщает Сплетник.ру со ссылкой на The Sunday Times, в одной из песен артист называет свою бывшую супругу "собакой".

В частности, там есть такие слова: "Ты сидишь как собака с семилетним зудом", где Джонни, предположительно, намекает, что они с Эмбер поженились семь лет назад.

В другой песне есть слова: "Если бы у меня была монета, то она бы не дошла до твоей руки". Журналисты считают, что тем самым Депп намекает, что не намерен делиться с бывшей своими деньгами.

К слову, это идет вразрез с утверждениями адвокатов, будто артист готов отказаться от назначенной ему судом денежной компенсации.

В конце мая был завершен суд о клевете, победу в котором одержал Джонни Депп. Эмбер Херд по решению суда обязана выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов.