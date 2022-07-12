Салливан: Иран поставит России сотни беспилотников для СВО на Украине

В Белом доме заявили о том, что правительство Ирана начинает поставку военной помощи для России.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время своего брифинга заявил, что Белый дом получил информацию касательно готовящихся властями Ирана поставок сотен БПЛА в Российскую Федерацию, которая своими успехами в СВО, по мнению Салливана, заслужила уважение в странах Ближнего востока.

Также Джейк Салливан утверждает, что иранские военные намерены проводить обучение солдат армии России, чтобы отточить их мастерство владения беспилотными летательными аппаратами.