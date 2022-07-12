В России заявили о разработке новой гиперзвуковой баллистической ракеты «Змеевик»

Россия занимается разработкой новой ракеты, которая должна стать "убийцей авианосцев".

Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что в стране разрабатывают новейшее гиперзвуковое вооружения.

Источник уверяет, что российские ученые сейчас разрабатывают баллистическую ракету с гиперзвуковой "начинкой". Ракету назвали "Змеевик".

Отмечается, что по информации источников в Минобороны и оборонно-промышленном комплексе, ракета станет убийцей авианосцев.

"Россия разрабатывает новую "убийцу авианосцев" - баллистическую ракету "Змеевик" с гиперзвуковым боевым оснащением в интересах Военно-морского флота", - пишет ТАСС.

Опубликовано: Николай Скира

 

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