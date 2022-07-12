Маша Распутина попала в скандал с экс-женой своего мужа

К артистке истец требований не предъявила. Но с телеканала, где, по ее словам, прозвучали ложные обвинения в ее сторону, намерена удержать 1 миллион рублей.

58-летняя Маша Распутина оказалась в эпицентре семейных разборок. Как сообщает Космополитен, экс-жена ее мужа подала судебный иск на федеральный телеканал.

Ситуация в окружении поп-дивы накалилась в самый разгар пандемии. Родственники певицы выдвигали обвинения один против другого. В одной из передач приняла участие и Мария Распутина.

В итоге программа, которая вышла в эфир в декабре прошлого года, послужила поводом для очередных судебных разбирательств. А истцом на этот раз стала Елена Захарова - бывшая супруга мужа певицы Виктора. Женщина подала в суд на шоу с участием певицы.

Согласно сюжету, Распутина раскрывала подробности семейных конфликтов. В частности, у нее спросили, почему бывшая жена мужа Елена потеряла работу бухгалтера. В эфире при этом появился видеоряд: продюсеры навели камеру на бывшую коллегу Елены.

И Татьяна Устинова из города Ухта заявила: Захарова в 90-е годы была фигурантом уголовного дела. Якобы она согласилась "не заметить" недостачу за деньги и пару бутылок спиртного.

Знакомая Елены также утверждала, будто Захаровой дали условный срок и лишили возможности работать бухгалтером.

Елена в своем иске заявила: данные сведения не соответствуют действительности, они порочат ее честное имя и деловую репутацию. К слову, Распутина в эфире воздержалась от резких слов в адрес бывшей жены Виктора, и она не привлекается в качестве ответчика.

К артистке истец требований не предъявила. Но с телеканала намерена удержать моральную компенсацию размером в 1 миллион рублей, а также добиться удаления контента, который ее компроментирует.

Дело будет рассматривать Дорогомиловский суд Москвы.