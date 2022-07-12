Джейк Салливан заявил о поставке Ираном сотен БПЛА и самолетов для ВС России
Иран поставит России сотни беспилотников, заявил в понедельник (11 июля) советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Наша разведка указывает, что иранское правительство готовится поставить в Россию до нескольких сотен беспилотников, включая боевые самолеты, в очень короткие сроки», — заявил советник в ходе брифинга в Вашингтоне.
По информации разведки США, Иран готовится обучить российских военных использованию этих беспилотников, «первые учения должны начаться в начале июля», добавил он.
По словам Салливана, иранские беспилотные устройства уже использовались повстанцами-хуситами в Йемене «для нападения на Саудовскую Аравию».
Так же Салливан отметил, что цели США остаются прежними, чтобы «поставить украинцев в максимально сильное положение на поле боя», что в итоге должно будет уровнять шансы Киева на переговорах, когда на смену военным действиям придет дипломатия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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