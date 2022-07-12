Беларусь проводит командно-штабное учение на юге страны

Министерство обороны Беларуси совместно с территориальными войсками проводит командно-штабное учение.

Министерство обороны РБ 12 июля сообщило о проведении командно-штабного учения Жлобинского района Гомельской области на юге Беларуси.

Уточняется, что руководит учением заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета, а военные мероприятия будут проходить с 12 до 14 июля.

Целью учения является проверка готовности должностных лиц, воинских частей к выполнению боевых задач.

Во время учений будет отработана охрана объекта территориальной обороны.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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