Похороны Синдзо Абэ проходят в Токио, расследование его убийства продолжается

Сотни японцев пришли во вторник утром к храму, чтобы отдать дань уважения 67-летнему лидеру, чье убийство потрясло страну.

Церемония должна начаться во второй половине дня в буддийском храме Дзодзёдзи, в центре Токио, в присутствии, в частности, вдовы Синдзо Абэ, Акиэ, и действующего премьер-министра Фумио Кисида.

Центральные СМИ Японии сообщают, что расследование совершенного в пятницу убийства экс-премьер-министра Японии продолжается, следствие работает с подозреваемым, который задержан.

В понедельник в том же храме проходила церемония прощания с политиком ее посетили более 2000 человек, в том числе Фумио Кисида, представитель императора Нарухито, деятели японского политического и экономического истеблишмента и иностранные дипломаты.