Оператор ГТС заявил, что поставки российского газа через Украину ожидаются на прежнем уровне
Оператор ГТС Украины сообщил, что транзит российского газа через территорию Украину не должен снизится в ближайшее время.
Данные «Оператора ГТС Украины» показывают, что 12 июля заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию «Суджа» достигла 41,2 миллиона кубометров.
За сутки до этого прокачка составляла 41 миллионом кубометров. Примерно такие показатели по прокачке газа держатся с весны этого года.
Поставки через другую газоизмерительную станцию «Сохрановка» не ведутся с 11 мая, поскольку она была занята российскими войсками.
В данный момент «Северный поток», по которому идут поставки газа в Европу, находится на техническом обслуживании.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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