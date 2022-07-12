ТНТ запускает новое реалити-шоу о любви
Как сообщила Тина Канделаки, зрителям предложат шоу «Идеальные незнакомцы», где одиннадцать участников будут искать свою вторую половину.
В конце 2020-го легендарное шоу «ДОМ-2», которое шло на канале ТНТ более десяти лет, переехало на «Ю».
Как сообщает СтарХит, теперь ему на смену придет доугое реалити о любви. Тина Канделаки анонсировала запуск нового проекта - «Идеальные незнакомцы», которое будет идти на ТНТ каждый день.
Зрители будут следить за одиннадцатью участниками, которым предстоит найти свои вторые половинки.
Действие проекта будет разворачиваться на фоне экзотики — в африканском Кейптауне, и бороться за любовь герои будуи в формате игры.
На кон поставлены огромные деньги. Участникам будет нужно выбрать между личным счастьем и своими меркантильными желаниями.Ведущими проекта будут две знаменитости, имена которых пока засекречены. авторы проекта рассчитывают на успех реалити.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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