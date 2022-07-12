Правоохранители Крыма задержали людей, предположительно избивших военного за букву Z

Правоохранители Крыма задержали подозреваемых по делу об избиении российского военнослужащего за букву Z.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков 12 июля написал в личном Telegram-канале о задержании подозреваемых в избиении военнослужащего за одежду с символом Z.

Ранее Крючков писал, что военный, который лечился в санатории в Судаке подвергся нападению в районе набережной.

Советник главы Крыма писал, что причиной нападения стала одежда с буквой Z.

С помощью буквы Z после 24 февраля некоторые россияне выражают поддержку специальной военной операции на Украине. Критики этого знака сравнивают его с запрещенной символикой.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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