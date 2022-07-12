НАСА представило самую полную и четкую цветную фотографию ранней Вселенной

НАСА опубликовало долгожданное первое цветное изображение космического телескопа Джеймса Уэбба, коорое позволяет заглянуть на 13 млрд лет назад.

По данным НАСА, изображение, представленное в понедельник на презентации с участием президента США Джо Байдена в Белом доме - это «самое глубокое и четкое инфракрасное изображение ранней Вселенной», когда-либо полученное.

Показанные галактики образовались более 13 миллиардов лет назад, то есть вскоре после Большого взрыва.

«Сегодня исторический день», — сказал президент Байден. Самый мощный космический телескоп в истории — это «новое окно в историю нашей Вселенной».

На изображении, снятом в течение 12,5 часов, видны тысячи галактик. Телескоп фокусируется на скоплении галактик под названием SMACS 0723. Он действует как гравитационная линза, увеличивая гораздо более далекие галактики.

НАСА планирует опубликовать больше изображений с телескопа Джеймса Уэбба во вторник. Помимо далеких галактик, также были зарегистрированы огромная газовая планета и Туманность Киля, облако космической пыли и газа на расстоянии 7600 световых лет от нас.