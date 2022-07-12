В России выявлен первый случай заражения оспой обезьян
Роспотребнадзор сообщил о том, что на территории РФ обнаружен первый случай заражения оспой обезьян.
Во вторник, 12 июля 2022 года, официальные представители пресс-службы Роспотребнадзора сообщили о первом выявленном случае заражения вирусом оспы обезьян на территории Российской Федерации.
В пресс-релизе уточняется, что заражённый вернулся в Россию из путешествия по Европе, после чего обратился в местное учреждение здравоохранения с жалобами на ухудшение самочувствия и появлением специфической сыпи на кожных покровах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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