В России выявлен первый случай заражения оспой обезьян

Роспотребнадзор сообщил о том, что на территории РФ обнаружен первый случай заражения оспой обезьян.

Во вторник, 12 июля 2022 года, официальные представители пресс-службы Роспотребнадзора сообщили о первом выявленном случае заражения вирусом оспы обезьян на территории Российской Федерации.

В пресс-релизе уточняется, что заражённый вернулся в Россию из путешествия по Европе, после чего обратился в местное учреждение здравоохранения с жалобами на ухудшение самочувствия и появлением специфической сыпи на кожных покровах.