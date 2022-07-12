Испытания ракеты-носителя SpaceX закончились провалом

Ракета-носитель компании Илона Маска SpaceX загорелась во время испытаний на стартовой площадке в Техасе.

Официальные представители NASA сообщают, что наземные испытания ракеты-носителя разработанной компанией Илона Маска SpaceX специально для корабля Starship закончились возгоранием в момент пробного пуска.

Американский миллиардер Маск не сообщил о последствиях происшествия, а лишь написал в своём аккаунте Twitter, что обозримом будущем при пробном запуске ракеты-носителя уже не будут использоваться тридцать три двигателя Raptor одновременно, чтобы избежать возникновения пожара.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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