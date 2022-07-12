В Турции автобус с туристами рухнул в пропасть

В Турции случилась трагедия - туристический автобус с пассажирами съехал в пропасть.

В Турции микроавтобус вез группу из восемнадцати туристов на Черное море через горы. ЧП произошло на отрезке трассы Тунджели – Эрзинджан.

Туристы направлялись из Малатьи на Черное море. В один момент водитель микроавтобуса потерял управление транспортным средством.

Из-за чего автобус с туристами съехал с дороги и скатился в пропасть. Как сообщает газета Star, 18 человек пострадали, о погибших информации нет.

На месте случившегося работают сотрудники экстренных служб, людям оказывается необходимая помощь.