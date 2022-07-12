Роспотребнадзор заявил о выявлении первого случая оспы обезьян в России

Роспотребнадзора сообщил о том, что один россиянин, приехавший из Европы, оказался заражен оспой обезьян.

Пресс-служба Роспотребнадзора 12 июля сообщила о том, что в Российской Федерации был выявлен первый случай оспы обезьян.

В ведомстве сообщили, что молодой человек, вернулся из поездки по Европе и обратился в больницу после того, как у него появилась сыпь.

По данным Роспотребнадзора, жизни больного ничего не угрожает, а оспа проходит в легкой форме.

В данный момент заболевший остается в изоляции в медицинской организации инфекционного профиля.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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