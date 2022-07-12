Актриса Анастасия Макеева рассказала, что муж не отдает ей паспорт полтора года

По словам 40-летней актрисы, Роман Мальков взял на себя решение всех "бумажных" дел жены.

Актриса Анастасия Макеева более года состоит в браке с Романом Мальковом, и утверждает, что счастлива с предпринимателем.

Ради новой любви бизнесмен ушел от жены - художницы Светланы Мальковой, и своих 4-х детей. Макеева не раз подчеркивала, как ей повезло с мужем. Мальков сопровождает жену на гастролях, заботится о ней.

По словам актрисы, бизнесмен взял на себя все ее «бумажные» вопросы, и ее это вполне устраивает.

«Этот голубоглазый парень забрал мой паспорт еще полтора года назад, и так держит его при себе. Даже в кабинете нотариуса выдает мои документы. Ко мне нет шансов подойти, муж всегда рядом», — написала звезда в личном блоге.

И добавила, что супруг контролирует все процессы, которые происходят вокруг ее.

По словам Макеевой, ее такое положение дел устраивает, потому она расслабилась, и получает удовольствие. А Роман Мальков отлично ощущает себя в творческой среде, сопровождает жену на светских мероприятиях. В День семьи, любви и верности 8 июля он даже выступил с женой на сцене, исполнив песню "Мы эхо".

Однако подруги актрисы обижаются, что теперь не могут связаться с Анастасией, потому что муж забрал ее телефон. А некоторых абонентов - даже заблокировал. Как рассказала Тамара Космынина, четвертый муж сильно влияет на актрису и заметно сократил ее круг общения.