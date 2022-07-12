Актриса Анастасия Макеева рассказала, что муж не отдает ей паспорт полтора года
По словам 40-летней актрисы, Роман Мальков взял на себя решение всех "бумажных" дел жены.
Актриса Анастасия Макеева более года состоит в браке с Романом Мальковом, и утверждает, что счастлива с предпринимателем.
Ради новой любви бизнесмен ушел от жены - художницы Светланы Мальковой, и своих 4-х детей. Макеева не раз подчеркивала, как ей повезло с мужем. Мальков сопровождает жену на гастролях, заботится о ней.
По словам актрисы, бизнесмен взял на себя все ее «бумажные» вопросы, и ее это вполне устраивает.
«Этот голубоглазый парень забрал мой паспорт еще полтора года назад, и так держит его при себе. Даже в кабинете нотариуса выдает мои документы. Ко мне нет шансов подойти, муж всегда рядом», — написала звезда в личном блоге.
И добавила, что супруг контролирует все процессы, которые происходят вокруг ее.
По словам Макеевой, ее такое положение дел устраивает, потому она расслабилась, и получает удовольствие. А Роман Мальков отлично ощущает себя в творческой среде, сопровождает жену на светских мероприятиях. В День семьи, любви и верности 8 июля он даже выступил с женой на сцене, исполнив песню "Мы эхо".
Однако подруги актрисы обижаются, что теперь не могут связаться с Анастасией, потому что муж забрал ее телефон. А некоторых абонентов - даже заблокировал. Как рассказала Тамара Космынина, четвертый муж сильно влияет на актрису и заметно сократил ее круг общения.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине
СК России опроверг возбуждение уголовного дела в отношении Галкина
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона
В Германии насчитывается не менее 178 тысяч бездомных, средний возраст – 32 года
Еврокомиссия разрешила железнодорожный транзит в Калининград через Литву