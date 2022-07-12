Ракета-носитель компании SpaceX загорелась на стартовой площадке
Глава SpaceX Илон Маск подтвердил, что ракета-носитель Super Heavy Booster 7 вспыхнула в ходе испытаний на стартовой площадке.
Super Heavy Booster 7 была разработана SpaceX для вывода пилотируемых кораблей в далекий космос, в том числе, для полета первой экспедиции на Марс.
Глава SpaceX изначально не подтвердил нештатную ситуацию на космодроме. Затем он был вынужден удалить твит о том, что все проходит в плановом режиме.
«Да, на самом деле нехорошо. Команда оценивает ущерб», - написал Илон Маск некоторое время спустя создавшегося ЧП.
Опубликовано: Тарас Медведев
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