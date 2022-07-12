Миронов предложил четыре раза в год увеличивать пенсии
Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий.
Глава «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов 12 июля написал в своем Telegram-канале, что направил в правительство законопроект об индексации пенсий каждые три месяца.
Миронов написал, что нужно повышать страховую пенсию и выплату к данной пенсии каждый квартал с учетом индекса роста потребительских цен.
Политик написал, что от роста цен на товары первой необходимости больше всего страдают пенсионеры и другие граждане с маленьким доходом.
Миронов пишет, что на протяжении нескольких десятилетий пенсионеры являлись одними самых малообеспеченных граждан в России.
Он считает, что сейчас прожить на пенсию нельзя без помощи родственников.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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