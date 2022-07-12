Путин приедет с визитом в Иран на следующей неделе

Президент России Владимир Путин должен посетить Иран на следующей неделе с 18 по 24 июля.

Председатель экономической комиссии иранского парламента 12 июля сообщил в Twitter-аккаунте своего агентства, что российский лидер Владимир Путин должен приехать в страну на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Иран присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году в качестве наблюдателя.

Узбекистан, как председатель ШОС в этом году назначил Самарканд местом подписания договора о вступлении в Ирана ШОС.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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