Путин приедет с визитом в Иран на следующей неделе
Президент России Владимир Путин должен посетить Иран на следующей неделе с 18 по 24 июля.
Председатель экономической комиссии иранского парламента 12 июля сообщил в Twitter-аккаунте своего агентства, что российский лидер Владимир Путин должен приехать в страну на следующей неделе.
Ранее стало известно, что Иран присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году в качестве наблюдателя.
Узбекистан, как председатель ШОС в этом году назначил Самарканд местом подписания договора о вступлении в Ирана ШОС.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
-
Шахназаров посмеялся над возвращением Леонидова в Россию: в августе музыкант планирует дать концерт в стране
Известный писатель и журналист Михаил Шахназаров обвинил певца Максима Леонидова в двойной игре. Музыкант, утверждавший, что не вернётся в РФ, намерен выступить на родине уже в августе.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Телеведущий Николай Дроздов потерял сознание в Москве рядом с Останкино
Лукашенко заявил о подготовке НАТО к вторжению в Беларусь
Reuters: Литва ввела новые санкции в отношении транзита в Калининград
Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде среди детей
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать дружбу с Путиным из-за спецоперации