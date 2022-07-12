Киев признал причастность «украинских партизан» к убийству главы поселка Великий Бурлук
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко признал причастность «украинских партизан» к подрыву автомобиля руководителя поселка Великий Бурлук Евгения Юнакова.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко 12 июля в своем Telegram-канале прокомментировал покушение на чиновника Евгения Юнакова, перешедшего на сторону России.
В своем сообщении Геращенко называет оккупантом Юнакова, который руководил поселком Великий Бурлук в Харьковской области.
Советник главы МВД пишет, что Юнакову «помогли» погибнуть украинские партизаны.
Ранее, в 11 июля, глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в результате подрыва автомобиля Евгений Юнаков погиб.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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