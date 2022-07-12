Лукашенко заявил о подготовке НАТО к вторжению в Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО готовится к вторжению на Восток.
Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в награждении высшего офицерского состава Беларуси и выпускников специализированных ВУЗов.
Во время церемонии белорусский президент выступил с речью. Он высказался о геополитической обстановке в регионе.
По словам Лукашенко, НАТО готовится совершить очередной "бросок на восток"
"Видимо, новоявленные «крестоносцы» из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного «броска на восток». Забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников", - заявил Лукашенко.
Также он добавил, что уже сейчас НАТО перебрасывает на свои восточные рубежи технику, а также готовит склады и логистику.
Опубликовано: Николай Скира
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