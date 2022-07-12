Заболеет ли здоровый человек, если ему ввести раковые клетки, зачем в Америке провели такой эксперимент

В течение ряда лет врач вколол раковые клетки более чем 600 людям. Большинство из них об этом даже не подозревали.

В прошлом веке в США в течение 10 лет вирусолог Честер Саутэм проводил неэтичные эксперименты. Раковые клетки больного человека медик пересаживал своим пациентам. Таким образом врач хотел узнать о рисках заболевания раком.

В частности, в 1954-м году он подсадил раковые клетки больше чем десяти людям. Но самое страшное, что этот эксперимент проводился без согласия пациентов, которые о нем даже не подозревали.

У нескольких из них развились опухоли в диаметре 2 см, а у одного - метастазы в лимфатических узлах.

Для своих опытов медик использовались клетки некой Генриетты Лакс, которые в медицине получили название "бессмертные вечные клетки". Генриетта, мать пятерых детей, была чернокожей и умерла в 31 год от онкологии.

Анализ ее раковых клеток показал уникальные свойства: они размножались вдвое быстрее здоровых. Но самое главное - после конкретного числа делений самоотключалась программа подавления роста. То есть, фактически, клетки стали бессмертными.

Так в активе ученых появилась первая стабильная клеточная линия, воспроизводящая работу человеческого организма. Ее использовали в ходе разработки вакцины от полиомиелита. На них постоянно тестируют препараты от онкологии, СПИДа, различных ядовитых веществ.

Более того - эти клетки даже побывали в космосе, где изучалось, как космическая среда воздействует на клетки человека, клетки используют и сегодня.

Проводил свои эксперименты и Саутэм, причем первые десять результатов его не удовлетворили, потому что у пациентов уже была диагностирована онкология. Тогда он решил провести опыты на заключенных.

Нашлись 65 добровольцев, понадеявшихся, что им сократят срок. И у них появились онкоопухоли - в основном, в местах инъекций. Но, к радости испытуемых, их организмы дали иммунный отпор, опухоли в итоге у всех исчезли.

В течение ряда лет врач вколол раковые клетки более чем 600 людям. Большинство из них - пациенты, пережившие операции в центре Слоана Кеттеринга. Врач обманывал больных, утверждая, будто выясняет - есть у них рак или нет.

По сути, из всех участников опытов лишь заключенные получили привилегии знать, что с ними происходит и что им вкалывают.

Когда тайное стало явным, общество забурлило. Однако тогда жестких регламентов не было, и Саутэма даже не лишили медицинской лицензии, он пережил только год домашнего ареста.

А потом еще через несколько лет - был избран главой Американской ассоциации исследований рака.

Репортер журнала Science задал вопрос Саутэму: почему он не ввел раковые клетки себе. Тот ответил: он считает себя более нужной персоной для человечества, нежели его пациенты.

Если говорить о самом раке, то, как выяснилось, заболеть таким путем сложно. Иммунитет быстро дает отпор чужеродным клеткам. Из заболеваний опасен только ряд вирусов - таких, как папиллома, в запущенной стадии которые повышают риски онкологии.