Заболеет ли здоровый человек, если ему ввести раковые клетки, зачем в Америке провели такой эксперимент
В течение ряда лет врач вколол раковые клетки более чем 600 людям. Большинство из них об этом даже не подозревали.
В прошлом веке в США в течение 10 лет вирусолог Честер Саутэм проводил неэтичные эксперименты. Раковые клетки больного человека медик пересаживал своим пациентам. Таким образом врач хотел узнать о рисках заболевания раком.
В частности, в 1954-м году он подсадил раковые клетки больше чем десяти людям. Но самое страшное, что этот эксперимент проводился без согласия пациентов, которые о нем даже не подозревали.
У нескольких из них развились опухоли в диаметре 2 см, а у одного - метастазы в лимфатических узлах.
Для своих опытов медик использовались клетки некой Генриетты Лакс, которые в медицине получили название "бессмертные вечные клетки". Генриетта, мать пятерых детей, была чернокожей и умерла в 31 год от онкологии.
Анализ ее раковых клеток показал уникальные свойства: они размножались вдвое быстрее здоровых. Но самое главное - после конкретного числа делений самоотключалась программа подавления роста. То есть, фактически, клетки стали бессмертными.
Так в активе ученых появилась первая стабильная клеточная линия, воспроизводящая работу человеческого организма. Ее использовали в ходе разработки вакцины от полиомиелита. На них постоянно тестируют препараты от онкологии, СПИДа, различных ядовитых веществ.
Более того - эти клетки даже побывали в космосе, где изучалось, как космическая среда воздействует на клетки человека, клетки используют и сегодня.
Проводил свои эксперименты и Саутэм, причем первые десять результатов его не удовлетворили, потому что у пациентов уже была диагностирована онкология. Тогда он решил провести опыты на заключенных.
Нашлись 65 добровольцев, понадеявшихся, что им сократят срок. И у них появились онкоопухоли - в основном, в местах инъекций. Но, к радости испытуемых, их организмы дали иммунный отпор, опухоли в итоге у всех исчезли.
В течение ряда лет врач вколол раковые клетки более чем 600 людям. Большинство из них - пациенты, пережившие операции в центре Слоана Кеттеринга. Врач обманывал больных, утверждая, будто выясняет - есть у них рак или нет.
По сути, из всех участников опытов лишь заключенные получили привилегии знать, что с ними происходит и что им вкалывают.
Когда тайное стало явным, общество забурлило. Однако тогда жестких регламентов не было, и Саутэма даже не лишили медицинской лицензии, он пережил только год домашнего ареста.
А потом еще через несколько лет - был избран главой Американской ассоциации исследований рака.
Репортер журнала Science задал вопрос Саутэму: почему он не ввел раковые клетки себе. Тот ответил: он считает себя более нужной персоной для человечества, нежели его пациенты.
Если говорить о самом раке, то, как выяснилось, заболеть таким путем сложно. Иммунитет быстро дает отпор чужеродным клеткам. Из заболеваний опасен только ряд вирусов - таких, как папиллома, в запущенной стадии которые повышают риски онкологии.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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