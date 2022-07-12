Шахназаров посмеялся над возвращением Леонидова в Россию: в августе музыкант планирует дать концерт в стране

Известный писатель и журналист Михаил Шахназаров обвинил певца Максима Леонидова в двойной игре. Музыкант, утверждавший, что не вернётся в РФ, намерен выступить на родине уже в августе.

Известный музыкант Максим Леонидов громко заявлял о том, что Россия для него закрытая книга. Несмотря на это, уже в августе он намерен выступить в родном государстве.

Журналист Михаил Шахназаров рассказал в рамках своего шоу, что Леонидов очень пафосно покидал Российскую Федерацию, но после вернулся, чтобы подзаработать здесь деньжат.

Не в первый раз блогер высмеивает двуличие знаменитостей, покидающих родину из-за проводимой спецоперации в Украине. Большинство звёзд после резких высказываний сохраняют гражданство и продолжать выступать на территории РФ, что Шахназаров оценивает как предательство.

Леонидов с подобной точкой зрения не согласен.

Музыкант заявлял, что не связывает свое будущее с российским государством и теперь будет с семьёй проживать в Израиле. Старшая дочь звезды сцены учится в Европе, младший сын посещает израильскую школу.

А самого артиста на днях видели в аэропорту "Домодедово" - вернулся в Москву.

Шахназаров убеждён, что Леонидов ненадлежащим образом высказывался о российской армии, распространял недостоверную информацию о ВС РФ. По этой причине певец заслуживает того, чтобы им занялась полиция России.