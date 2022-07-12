Сукачёв пояснил своё нежелание покидать Россию

Известный российский рок-исполнитель Гарик Сукачёв уверен, что не уедет из родного государства. Музыкант аргументировал свою позицию.

Популярный в России рок-певец Гарик Сукачев поведал о том, по какой причине российские рокеры остаются, а не оставляют свою родину.

Игорь Иванович Сукачёв, более известный как Гарик Сукачёв, - советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, режиссёр театра и кино, сценарист и телеведущий. Лидер групп "Закат Солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".

Исполнитель заявил:

Я сын фронтовика и партизанки Великой Отечественной войны. Моя Родина — это моя Родина. "Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой". Я точно такую же ответственность несу за все, что происходит в моей стране.

Музыкант заверил, что у него и в мыслях никогда не было покидать Россию, так как считает, что "часть его счастья или его вины лежит на нем лично - в силу того, что он русский человек и это его Родина".

При всём при этом Сукачев не собирается никому навязывать свою позицию, так как уверен, что каждый вправе сам определять для себя, как жить и где.

Ранее писатель Захар Прилепин отмечал, что песня "Я остаюсь", которую исполнили Гарик Сукачёв, Сергей Шнуров, Сергей Галанин, группы "Ума Турман", "Чайф", - ответ тем знаменитостям, которые уехали за границу после запуска спецоперации в Украине.