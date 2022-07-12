Американский военный аналитик назвал сильные стороны иранских БПЛА, которые поставят для ВС России
Военный аналитик Сэмюэл Бендетт из американского аналитического центра Центра военно-морского анализа считает логичным для Москвы обратиться к Тегерану за поставками БПЛА.
По его мнению, за последние 20 лет Иран улучшил свои боевые возможности беспилотников.
«Их беспилотники более закалены в боях, чем русские», — сказал Бендетт.
Иран также является пионером в области «барражирующих боеприпасов» или беспилотников-камикадзе, то есть управляемых ракет, которые могут запускаться без конкретной цели и длительное время кружить над районом цели.
Они похожи на беспилотники типа Switchblade, которые США намерены поставлять Украине.
По словам Бендетта, Иран известен тем, что запускает дроны на сотни километров, а затем им поступает команда поразить цель.
«Они уже пробили системы ПВО, предоставленные США, и поразили саудовские нефтеперерабатывающие заводы», - заявил эксперт.
По словам Бендетта, иранские беспилотники также могут оказаться эффективными при нападении на украинские электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и другую критически важную инфраструктуру.
Напомним советник Белого дома по нацбезопасности Салливан заявил, что Иран готов поставить России сотни БПЛА и самолетов. Кроме того стало известно о возможной встрече лидеров России и Ирана в ближайшее время.
Опубликовано: Тарас Медведев
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