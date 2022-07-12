Американский военный аналитик назвал сильные стороны иранских БПЛА, которые поставят для ВС России

Военный аналитик Сэмюэл Бендетт из американского аналитического центра Центра военно-морского анализа считает логичным для Москвы обратиться к Тегерану за поставками БПЛА.

По его мнению, за последние 20 лет Иран улучшил свои боевые возможности беспилотников.

«Их беспилотники более закалены в боях, чем русские», — сказал Бендетт.

Иран также является пионером в области «барражирующих боеприпасов» или беспилотников-камикадзе, то есть управляемых ракет, которые могут запускаться без конкретной цели и длительное время кружить над районом цели.

Они похожи на беспилотники типа Switchblade, которые США намерены поставлять Украине.

По словам Бендетта, Иран известен тем, что запускает дроны на сотни километров, а затем им поступает команда поразить цель.

«Они уже пробили системы ПВО, предоставленные США, и поразили саудовские нефтеперерабатывающие заводы», - заявил эксперт.

По словам Бендетта, иранские беспилотники также могут оказаться эффективными при нападении на украинские электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и другую критически важную инфраструктуру.

Напомним советник Белого дома по нацбезопасности Салливан заявил, что Иран готов поставить России сотни БПЛА и самолетов. Кроме того стало известно о возможной встрече лидеров России и Ирана в ближайшее время.