В Вильнюсе политизировали даже дорожные знаки, на которых Минск назвали оккупационной зоной Кремля

Мэр Вильнюса прокомментировал появление новых указателей на центральной магистрали литовской столицы.

Ремигиюс Шимашюс прокомментировал указатель расстояния до Минска и Киева, который появился на автостраде Вильнюса.

«До свободного Киева 779 км. До (временно) оккупированного Кремлем Минска – 187 км. Новый дорожный знак в Вильнюсе», – сообщил Шимашюс.

Между Беларусью и Литвой напряженность возникла в 2020 году после того, как в Вильнюсе развернулась миссия Госдепартамента США по поддержке оппозиции и подготовке госпереворота в соседней республике.

Литва неоднократно выступала инициатором санкций против белорусских властей.