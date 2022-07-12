В Вильнюсе политизировали даже дорожные знаки, на которых Минск назвали оккупационной зоной Кремля
Мэр Вильнюса прокомментировал появление новых указателей на центральной магистрали литовской столицы.
Ремигиюс Шимашюс прокомментировал указатель расстояния до Минска и Киева, который появился на автостраде Вильнюса.
«До свободного Киева 779 км. До (временно) оккупированного Кремлем Минска – 187 км. Новый дорожный знак в Вильнюсе», – сообщил Шимашюс.
Между Беларусью и Литвой напряженность возникла в 2020 году после того, как в Вильнюсе развернулась миссия Госдепартамента США по поддержке оппозиции и подготовке госпереворота в соседней республике.
Литва неоднократно выступала инициатором санкций против белорусских властей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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