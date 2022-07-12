Из-за аллергии на губные филлеры женщина попала в больницу

Лорен Эванс вот уже четыре года проходит через процедуру увеличения губ, обновляя филлеры каждые шесть месяцев.

То есть подобный процесс является для жительницы Честера (Англия) вполне привычным и не сулит никаких неприятностей.

После посещения косметолога Лорен со страхом поняла, что её губы увеличились примерно в шесть раз и стали напоминать (по её словам) зад бабуина.

Но внешность не была главной проблемой, ведь дама почувствовала, что у неё опухает горло и становится трудно дышать. К счастью, героиня этой истории успела добраться до больницы, где провела некоторое время в реанимации.

После лечения антигистаминными препаратами (в том числе адреналином) пациентку отпустили домой. Опухоль спала уже через три дня, но даже спустя неделю губы несчастной всё ещё болели.

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    Теперь Лорен не знает, как относиться к любимым филлерам. Похоже, что даже делая подобную процедуру многократно, нельзя быть застрахованным от аллергической реакции.

    Женщина не уверена, откажется ли она от увеличения губ насовсем, но одно знает точно — пока она повременит с такой небезопасной красотой.

Опубликовано: Антон Райт

 

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