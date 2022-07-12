Лукашенко: Беларусь готовят к войне, но её нельзя допустить

12 июля Александр Лукашенко встретился с высшим военным командованием Беларуси, обсудив с ним обстановку у границ республики.

Во вторник днём Александр Лукашенко провёл встречу с высокопоставленными белорусскими военными, заявив им, что страны Запада готовят войну против Беларуси. Также Лукашенко отметил активизацию военных учений блока НАТО у белорусских и российских границ, отметив, что это нагнетает обстановку в мире.

По мнению Александра Лукашенко, в Беларуси достаточно достойных военных, готовых принять бой с потенциальным противником, однако войны в стране допустить нельзя.