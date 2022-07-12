Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак начал предвыборную кампанию
Экс-глава Минфина Соединенного королевства Риши Сунак объявил о начале предвыборной кампании Ready4Rishi.
Экс-глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак 12 июля написал в своем Twitter о начале своей предвыборной кампании на пост премьер-министра Великобритании.
Он сказал, что с утра 12 июля начинается его предвыборная кампания Ready4Rishi, что в переводе значит «Готовы к Риши».
Ранее стало известно, что предвыборный сайт Риши Сунака был зарегистрирован за день до того, как Борис Джонсон объявил об уходе в отставку.
Риши Сунак стал одним из первых министров, которые выразили протест Борису Джонсону, уйдя со своего поста.
Борис Джонсон занял пост главы правительства в 2019 году после Терезы Мэй.
Джонсон будет исполняющим обязанности премьера до выборов нового главы консервативной партии.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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