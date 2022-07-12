Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак начал предвыборную кампанию

Экс-глава Минфина Соединенного королевства Риши Сунак объявил о начале предвыборной кампании Ready4Rishi.

Экс-глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак 12 июля написал в своем Twitter о начале своей предвыборной кампании на пост премьер-министра Великобритании.

Он сказал, что с утра 12 июля начинается его предвыборная кампания Ready4Rishi, что в переводе значит «Готовы к Риши».

Ранее стало известно, что предвыборный сайт Риши Сунака был зарегистрирован за день до того, как Борис Джонсон объявил об уходе в отставку.

Риши Сунак стал одним из первых министров, которые выразили протест Борису Джонсону, уйдя со своего поста.

Борис Джонсон занял пост главы правительства в 2019 году после Терезы Мэй.

Джонсон будет исполняющим обязанности премьера до выборов нового главы консервативной партии.