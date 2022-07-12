Песков: переговоры Путина и Эрдогана о зерновом коридоре пройдут в Тегеране 19 июля

Дмитрий Песков раскрыл дату и место проведения переговоров Эрдогана с Путиным, рассказав об ещё одном президенте, который должен встретиться с российским лидером.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков уведомляет, что 19 июля в Тегеране пройдут двухсторонние переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, во время которых лидеры обсудят пути создания гуманитарного зернового коридора на Украине.

Также Песков утверждает, что в этот день состоится встреча Владимира Путина с президентом Ирана Раиси, а 15 июля российский лидер не поедет в Госдуму на внеочередное заседание.