Песков исключил возможность проведения мирных переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время проведение мирных переговоров с Украиной невозможно.
12 июля заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Песков в своём пресс-релизе сообщил о невозможности проведения в обозримом будущем мирных переговоров с украинской стороной.
Песков отметил тот факт, что целью российской специальной военной операции является не уничтожение мирного населения Украины, а ликвидация военных преступников киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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