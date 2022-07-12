Песков исключил возможность проведения мирных переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время проведение мирных переговоров с Украиной невозможно.

12 июля заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Песков в своём пресс-релизе сообщил о невозможности проведения в обозримом будущем мирных переговоров с украинской стороной.

Песков отметил тот факт, что целью российской специальной военной операции является не уничтожение мирного населения Украины, а ликвидация военных преступников киевского режима.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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