Роспотребнадзор: первый завозной случай оспы обезьян обнаружен в Санкт-Петербурге
Пресс-служба Роспотребнадзора утверждает, что в Питере выявлен первый случай заражения оспой обезьяна.
Роспотребнадзор опубликовал экстренный пресс-релиз, в котором сообщил, что в Санкт-Петербурге обнаружен молодой человек, заразившийся оспой обезьян после длительной поездки по странам Европы. На коже парня обнаружена характерная сыпь, тест на заболевание подтвердил опасения медиков.
Сообщается, что все контакты заболевшего оспой обезьян парня проверены и локализованы, а сам молодой человек отправлен на изоляцию и чувствует себя нормально.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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