Путин едет в Тегеран 19 июля на саммит с Раиси и Эрдоганом
Президент России Владимир Путин примет участие в трехстороннем саммите с лидерами Ирана и Турции в Тегеране.
Встреча лидеров трех стран пройдет 19 июля в Тегеране. Участие в ней Путина подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ранее турецкая и иранская стороны заявили о предстоящей встрече на высшем уровне с президентом России.
На встрече будет осужден ряд вопросов трехстороннего сотрудничества в регионе, а также пройдут двухсторонние встречи.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Телеведущий Николай Дроздов потерял сознание в Москве рядом с Останкино
Дудя признали виновным в пропаганде нетрадиционной ориентации и оштрафовали на 120 000 рублей
Reuters: Литва ввела новые санкции в отношении транзита в Калининград
Лукашенко обсудил с Путиным план Запада напасть на РФ с территории Украины и Беларуси
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер отказался разрывать дружбу с Путиным из-за спецоперации