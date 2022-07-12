Путин едет в Тегеран 19 июля на саммит с Раиси и Эрдоганом

Президент России Владимир Путин примет участие в трехстороннем саммите с лидерами Ирана и Турции в Тегеране.

Встреча лидеров трех стран пройдет 19 июля в Тегеране. Участие в ней Путина подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее турецкая и иранская стороны заявили о предстоящей встрече на высшем уровне с президентом России.

На встрече будет осужден ряд вопросов трехстороннего сотрудничества в регионе, а также пройдут двухсторонние встречи.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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