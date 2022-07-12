Бородина назвала подписчиков завистливыми крысами в ответ на критику её внешности

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина пришла в ярость, когда в сеть слили её настоящую без фильтров. Пользователи сети раскритиковали внешность знаменитости, назвав её неидеальной.

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина грубо ответила тем, кто не оценил ее красоту без фильтров. Не поленилась знаменитость записать видеообращение, в котором активно жестикулировала.

Бородина не нашла ничего лучшего, чем назвать "завистливыми крысами" недовольных ее внешними данными подписчиков. Звезда экрана не стеснялась в выражениях, комментируя появившиеся в сети фотографии ее лица с будто бы "слетевшим фильтром".

Гламурная ведущая предстала перед фолловерами в кадре совсем не такой, как её привыкли видеть. Поклонники принялись обсуждать кадр, заметив, что у селебрити присутствуют проблемы с кожей, а выглядит она не на свои 39 лет, а на все 47.

Бородина пришла в ярость от критики своей внешности, осыпав ругательствами тех, кто принял участие в обсуждении.

Оскорбленная знаменитость сняла себя крупным планом, заявив, что лицо у неё великолепное, а критики не могут смириться с ее красотой.

Посыпавшиеся из её уст крепкие выражения в адрес подписчиков ведущая подкрепила жестом, наглядно показав, куда "посылает" своих недругов.

Идите бродите, завистливые крысы!

Звезда выпалила фразу, показав язык недоброжелателям, осуждающим её внешность.