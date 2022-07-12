Песков сказал, что спецоперация России не направлена против украинцев
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что спецоперация России не направлена против жителей Украины.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 июля заявил, что специальная военная операция направлена против киевской власти, а не против украинцев.
Он сказал, что очень много украинцев хотят стать гражданами Российской Федерации.
Песков обратил внимание на вчерашний указ Владимира Путина, который предусматривает получение украинцами, жителями ЛНР и ДНР российского гражданства по упрощенной системе.
Представитель Кремля сказал, что данный указ чрезвычайно важен для огромного количества людей.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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