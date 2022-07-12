Армия Украины нанесла ракетный удар по детскому саду в Горловке Донецкой области
12 июля мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ракетном ударе ВСУ по местному детскому саду.
Днём вторника горловский мэр Иван Приходько опубликовал экстренное сообщение в своём телеграм-канале, заявив, что вооружённые силы Украины обстреляли ракетами детский сад Горловки, повредив здание, что спровоцировало пожар.
К текущему моменту специалисты из СЦКК предполагают, что обстрел детского сада в Горловке вёлся украинскими войсками из реактивной установки "Град".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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