Армия Украины нанесла ракетный удар по детскому саду в Горловке Донецкой области

12 июля мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ракетном ударе ВСУ по местному детскому саду.

Днём вторника горловский мэр Иван Приходько опубликовал экстренное сообщение в своём телеграм-канале, заявив, что вооружённые силы Украины обстреляли ракетами детский сад Горловки, повредив здание, что спровоцировало пожар.

К текущему моменту специалисты из СЦКК предполагают, что обстрел детского сада в Горловке вёлся украинскими войсками из реактивной установки "Град".