Владимир Путин поговорил по телефону с Токаевым
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Российский лидер Владимир Путин 12 июля провел телефонные переговоры с главой Казахстана.
Оба политика заявили о готовности укреплять партнерство государств и союзные отношения.
Велось обсуждение актуальных вопросов по поводу двустороннего сотрудничества в рамках договоренностей, которые были достигнуты на саммите 17 июня в Санкт-Петербурге.
Путин и Токаев обсудили последовательную реализацию нескольких проектов и сфере торговли, экономики, а также энергетическое сотрудничество.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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