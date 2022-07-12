Владимир Путин поговорил по телефону с Токаевым

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Российский лидер Владимир Путин 12 июля провел телефонные переговоры с главой Казахстана.

Оба политика заявили о готовности укреплять партнерство государств и союзные отношения.

Велось обсуждение актуальных вопросов по поводу двустороннего сотрудничества в рамках договоренностей, которые были достигнуты на саммите 17 июня в Санкт-Петербурге.

Путин и Токаев обсудили последовательную реализацию нескольких проектов и сфере торговли, экономики, а также энергетическое сотрудничество.