Путин и Токаев обсудили дальнейшее партнёрство России и Казахстана

12 июля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Днём вторника Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели новый телефонный разговор, в рамках которого обсудили дальнейшие шаги по стратегическому партнёрству между Москвой и Астаной.

В ходе беседы Путин и Токаев выразили уверенность вдвоём следовать договорённостям, достигнутым между Россией и Казахстаном на встрече ПМЭФ 17 июня в Санкт-Петербурге.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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