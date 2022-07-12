Путин и Токаев обсудили дальнейшее партнёрство России и Казахстана

12 июля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Днём вторника Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели новый телефонный разговор, в рамках которого обсудили дальнейшие шаги по стратегическому партнёрству между Москвой и Астаной.

В ходе беседы Путин и Токаев выразили уверенность вдвоём следовать договорённостям, достигнутым между Россией и Казахстаном на встрече ПМЭФ 17 июня в Санкт-Петербурге.