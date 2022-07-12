Лукашенко обсудил с Путиным план Запада напасть на РФ с территории Украины и Беларуси
Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили о стремлениях западных стран атаковать Россию с территории Украины и Беларуси.
Во вторник днём Александр Лукашенко и Владимир Путин вновь провели телефонный разговор, в ходе которого белорусский лидер рассказал российскому коллеге о том, что страны НАТО и коллективного Запада разрабатывают план нападения на Россию с территории Украины и даже Беларуси.
По словам Лукашенко, Запад пытается втянуть Беларусь в военные действия любыми средствами, однако в Минске делают всё, чтобы этого не допустить.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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