Лукашенко обсудил с Путиным план Запада напасть на РФ с территории Украины и Беларуси

Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили о стремлениях западных стран атаковать Россию с территории Украины и Беларуси.

Во вторник днём Александр Лукашенко и Владимир Путин вновь провели телефонный разговор, в ходе которого белорусский лидер рассказал российскому коллеге о том, что страны НАТО и коллективного Запада разрабатывают план нападения на Россию с территории Украины и даже Беларуси.

По словам Лукашенко, Запад пытается втянуть Беларусь в военные действия любыми средствами, однако в Минске делают всё, чтобы этого не допустить.