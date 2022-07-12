Дудя признали виновным в пропаганде нетрадиционной ориентации и оштрафовали на 120 000 рублей
Блогер и журналист Юрий Дудь признан виновным в насаждении гомосексуализма среди лиц, которым не исполнилось 18 лет.
Известный российский блогер и журналист Юрий Дудь, который признан в РФ иноагентом, виновен в пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации.
Юрий Александрович Дудь - российский журналист, видеоблогер, теле- и радиоведущий. Главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора.
Сведения об этом размещены на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.
Данное решение вынесено столичным судом, заседание которого проходило 7 июля текущего года. На судебное заседание блогер не счёл нужным появиться.
По постановлению журналист обязан уплатить штраф, равный 120 000 российских рублей. Дудя признали виновным по части 2-ой статьи 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Данная статья предполагает наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц, недостигших совершеннолетия, проводимая посредством СМИ и интернета.
Не так давно суд не счёл нужным снимать статус иностранного агента с Юрия Дудя, а иск известной личности был отклонен.
Представитель СМИ требовал признать незаконным бездействие Минюста, который не сообщил Дудю о том, что включил его в реестр СМИ-иноагентов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Дудя признали виновным в пропаганде нетрадиционной ориентации и оштрафовали на 120 000 рублей
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