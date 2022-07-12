Лукашенко предупредил, что Запад разрабатывает план нападения на Россию

Белорусский лидер уверен, что Запад занимается разработкой стратегии нападения на Россию.

«В последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) — через Украину и через Беларусь», — заметил Александр Лукашенко, приветствуя сегодня выпускников вузов МО РБ.

По словам Лукашенко «новоявленные „крестоносцы“» из НАТО решили, что настал нужный момент, когда можно совершить бросок на восток. Но, белорусский лидер напомнил этим силам, чем заканчивались такие попытки в истории.

Президенты Беларуси и России говорили по телефону в понедельник и обсуждали, в том числе, вопросы безопасности Союзного государства.