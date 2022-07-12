Апина с помощью суда запретила Джанабаевой петь ее песню «Бухгалтер»

Джанабаева исполнила эту композицию в телешоу «Три аккорда» на Первом около двух лет назад, но Апина обнаружила его в интернете недавно.

Мосгорсуд удовлетворил иск Алены Апиной, потребовавшей запретить Альбине Джанабаевой петь ее песню «Бухгалтер», сообщает Рамблер со ссылкой на ТАСС.

Известную композицию Джанабаева исполнила в телешоу «Три аккорда» на Первом около двух лет назад. Но Апина обнаружила его в интернете недавно, осталась недовольна исполнением и обратилась в суд.

Апина нашла в действиях Альбины нарушение правил интеллектуальной собственности. Певица потребовала запретить коллеге исполнять ее песни в будущем.

Суд занял сторону истицы и постановил Роскомнадзору заблокировать передачу «Три аккорда» в интернете. Кроме того, Апина подала в суд и другой иск - по поводу полного запрета варианта этой песни в исполнении Джанабаевой. Предварительное заседание по этому делу назначено на 18 июля.

Композиция «Бухгалтер» впервые прозвучала в альбоме «Московская прописка» коллектива «Комбинация» в 1991 году. Вместе с Апиной ее исполняла Татьяна Иванова. После ухода из группы Алена записала этот хит в сольном исполнении. К слову, Апина - автор слов песни.