Апина с помощью суда запретила Джанабаевой петь ее песню «Бухгалтер»
Джанабаева исполнила эту композицию в телешоу «Три аккорда» на Первом около двух лет назад, но Апина обнаружила его в интернете недавно.
Мосгорсуд удовлетворил иск Алены Апиной, потребовавшей запретить Альбине Джанабаевой петь ее песню «Бухгалтер», сообщает Рамблер со ссылкой на ТАСС.
Известную композицию Джанабаева исполнила в телешоу «Три аккорда» на Первом около двух лет назад. Но Апина обнаружила его в интернете недавно, осталась недовольна исполнением и обратилась в суд.
Апина нашла в действиях Альбины нарушение правил интеллектуальной собственности. Певица потребовала запретить коллеге исполнять ее песни в будущем.
Суд занял сторону истицы и постановил Роскомнадзору заблокировать передачу «Три аккорда» в интернете. Кроме того, Апина подала в суд и другой иск - по поводу полного запрета варианта этой песни в исполнении Джанабаевой. Предварительное заседание по этому делу назначено на 18 июля.
Композиция «Бухгалтер» впервые прозвучала в альбоме «Московская прописка» коллектива «Комбинация» в 1991 году. Вместе с Апиной ее исполняла Татьяна Иванова. После ухода из группы Алена записала этот хит в сольном исполнении. К слову, Апина - автор слов песни.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко обсудил с Путиным план Запада напасть на РФ с территории Украины и Беларуси
Ротару раскритиковали в Украине за то, что та молчит по поводу спецоперации
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Хорватия перейдёт с куны на евро в 2023 году
Reuters: Литва ввела новые санкции в отношении транзита в Калининград