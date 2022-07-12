Россия обвинила США в опасном балансировании «на грани военной конфронтации»
Москва предостерегает США от риска прямого вооруженного конфликта между ядерными державами из-за своей политики в отношении Украины.
Россия обвинила США в повышенном риске прямой военной конфронтации между двумя крупными державами.
США и другие страны спровоцировали «обострение украинского кризиса», заявила во вторник в Москве официальный представитель МИД Мария Захарова, которая имела в виду поставки западного оружия на Украину.
Захарова добавила: «Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а это означает: прямой вооруженный конфликт между ядерными державами».
Официальный представитель МИД России также подвергла откровенной критике премьер-министра Японии Фумио Кисида за заявления о ядерной угрозе, исходящей от России.
«Абсолютно неприемлемо изображать Россию страной, которая угрожает другим ядерным оружием», - отметила Захарова.
Опубликовано: Тарас Медведев
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