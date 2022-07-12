Узнав, что у Илона Маска родились дети от коллеги, Наташа Бассетт ушла от него
По данным инсайдера, Бассетт рассчитывает, что "они с Маском еще могут быть друзьями". И что она благодарна Илону за проведенное вместе время.
Актриса Наташа Бассетт разорвала отношения с миллиардером Илоном Маском. Поводом для этого послужила новость, что Илон воспитывает близнецов от сотрудницы Шивон Зилис, которые родились в прошлом году.
Как сообщает Сплетник.ру, о расставании пары сообщил Hollywood Life.
По данным инсайдера, Бассетт рассчитывает, что "они с Маском еще могут быть друзьями". И что она благодарна Илону за проведенное вместе время. А теперь она намерена сосредоточить усилия на своей карьере.
Издание также написало, что актриса "испытала сильный стресс" после выхода байопика о Элвисе Пресли, где она снималась.
Об отношениях Наташи Бассетт и Илона Маска все узнали в феврале 2022 года, когда папарацци сняли пару в момент выхода из частного самолета предпринимателя в Лос-Анджелесе. А потом стало известно, что бизнесмен познакомил любимую со своей мамой.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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