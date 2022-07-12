Евро достиг паритета с долларом впервые с 2002 года

Инвесторы отдают предпочтение доллару США, как безопасной резервной валюте, которая с начала года выросла почти на 14%.

Евро упал к доллару во вторник до уровня, невиданного с 2002года, когда он был введен в оборот в качестве валюты ЕС.

На прочность евро в значительной степени повлияли  риски для экономики, связанные с энергетическим кризисом.

Во вторник в 09:50 по Гринвичу на короткое время евро и доллар выровнялись в цене впервые за двадцать лет.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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