Евро достиг паритета с долларом впервые с 2002 года

Инвесторы отдают предпочтение доллару США, как безопасной резервной валюте, которая с начала года выросла почти на 14%.

Евро упал к доллару во вторник до уровня, невиданного с 2002года, когда он был введен в оборот в качестве валюты ЕС.

На прочность евро в значительной степени повлияли риски для экономики, связанные с энергетическим кризисом.

Во вторник в 09:50 по Гринвичу на короткое время евро и доллар выровнялись в цене впервые за двадцать лет.