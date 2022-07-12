Евро достиг паритета с долларом впервые с 2002 года
Инвесторы отдают предпочтение доллару США, как безопасной резервной валюте, которая с начала года выросла почти на 14%.
Евро упал к доллару во вторник до уровня, невиданного с 2002года, когда он был введен в оборот в качестве валюты ЕС.
На прочность евро в значительной степени повлияли риски для экономики, связанные с энергетическим кризисом.
Во вторник в 09:50 по Гринвичу на короткое время евро и доллар выровнялись в цене впервые за двадцать лет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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